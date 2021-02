Il premier incaricato Mario Draghi, ex presidente della Bce ha sciolto la riserva avviata lo scorso 3 febbraio, accettando di formare un nuovo governo.

In seguito a due settimane di consultazioni, il nuovo primo ministro ha incontrato nuovamente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sottoponendogli i nomi della squadra che lavorerà con lui.

Questi i ministri del governo, misto tecnico e politico:

Ministro dell’Interno – Luciana Lamorgese

Ministro della Giustizia – Marta Cartabia

Ministro dell’Economia e finanze – Daniele Franco

Ministro degli Esteri: Luigi Di Maio

Ministro della Difesa – Lorenzo Guerini

Ministro della Salute – Roberto Speranza

Ministro dello Sviluppo Economico – Giancarlo Giorgetti

Ministro delle Infrastrutture – Enrico Giovannini

Ministro del Lavoro e Politiche Sociali – Andrea Orlando

Ministro della Cultura – Dario Franceschini

Ministro dell’Istruzione – Patrizio Bianchi

Ministro della Pubblica Amministrazione – Renato Brunetta

Ministro per gli Affari regionali – Maria Stella Gelmini

Ministro per il Sud – Mara Carfagna

Ministro della transizione ecologica – Roberto Cingolani

Ministro della transizione digitale – Vittorio Colao

Ministro Politiche agricole – Stefano Patuanelli

Ministro Pari opportunità e famiglia – Elena Bonetti

Ministro della Disabilità – Erika Stefani

Ministro del Turismo – Massimo Garavaglia

Ministro Politiche giovanili e sport – Fabiana Dadone

Ministro Rapporti con il parlamento – Federico D’Incà

Non c’è il cremonese Carlo Cottarelli, che era stato indicato come uno dei papabili per lo Sviluppo Economico.

Questa sera stessa il premier Draghi incontrerà i presidenti di Camera e Senato e, successivamente il presidente del Consiglio uscente, Giuseppe Conte. Il giuramento dei componenti del nuovo governo avverà domani, sabato 12 febbraio, alle 12.