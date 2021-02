Nella giornata di ieri i Carabinieri del Comando Stazione di Sospiro hanno arrestato a Malagnino un pregiudicato già sottoposto alla misura dell’Affidamento ai Servizi Sociali per aver violato in più occasioni le prescrizioni imposte, dando così esecuzione a un ordine di carcerazione emesso della Tribunale di Sorveglianza di Mantova.

R.A., 35 anni, nato ad Alzano Lombardo, nullafacente, lo scorso 3 febbraio si era allontanato arbitrariamente dal reparto del Pronto Soccorso dell’ospedale di Cremona, dove si era recato in seguito al coinvolgimento in un sinistro stradale. Uscito dall’ospedale, si impossessava di un’autovettura, raggiungeva la propria abitazione e non essendo in possesso delle chiavi, si arrampicava dall’esterno raggiungendo il balcone al secondo piano tentando di entrare all’interno con calci e pugni alla porta-finestra.

Raggiunto dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco veniva fatto scendere in sicurezza.

Dopo i controlli presso l’Ospedale per verificare se lo stesso avesse bisogno di cure, è stato denunciato per il furto dell’auto.