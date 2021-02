Tutto è pronto per il via alle vaccinazioni per gli over 80: il via alla raccolta di adesioni è previsto alle ore 13 di lunedì 15 febbraio 2021. L’adesione sarà possibile collegandosi alla piattaforma dedicata https://vaccinazionicovid.servizirl.it/. Per maggiori informazioni sarà attivo dalle ore 13 di domani, sabato 13 febbraio, il numero verde 800.89.45.45.

In questa prima fase, sul nostro territorio, saranno solo gli ospedali di Cremona, Crema e Casalmaggiore ad essere destinate a sedi vaccinali, mentre la ricerca di altri hub prosegue in vista della campagna di vaccinazione di massa.

Le somministrazioni del vaccino per gli over 80 cominceranno a partire dal 18 febbraio 2021; si sottolinea che gli appuntamenti per la somministrazione saranno fissati e comunicati in base alle dosi di vaccino che la struttura del Commissario Arcuri metterà a disposizione per le persone che rientrano in questa categoria.

La richiesta di prenotazione della vaccinazione anti Covid può essere eseguita dal cittadino stesso, ma possono compilare il format anche i familiari e i caregiver della persona da vaccinare, purché muniti dei dati obbligatori. Per la richiesta della vaccinazione è necessario avere a portata di mano la tessera sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi del soggetto da vaccinare e il numero di cellulare o un telefono fisso.

In alternativa, possono fornire supporto per l’inserimento dei dati il Medico di Medicina Generale, che resta il riferimento clinico e sanitario principale a cui rivolgersi, e la rete delle farmacie. L’adesione alla campagna vaccinale prevede due fasi: primo passo è l’adesione e solo successivamente sarà comunicata la prenotazione dell’appuntamento.

Adesione alla vaccinazione. In questo primo momento è richiesto al cittadino l’inserimento dei propri dati nel portale sopra indicato. Per verificare che il numero di cellulare inserito sia corretto il Sistema invia all’utente un SMS contenente un codice di verifica per la sua validazione. Nel caso in cui il cittadino sia sprovvisto di un numero di cellulare è possibile inserire un numero di telefono fisso. Per proseguire con la richiesta è necessario esprimere la volontà – sempre sul portale – di aderire alla campagna vaccinale anti Covid-19. Al termine della procedura il sistema genera una ricevuta contenente il numero di richiesta di adesione e un riepilogo dei dati forniti.

Prenotazione dell’appuntamento. Successivamente alla fase di adesione, il cittadino riceve un SMS (o una telefonata se è stato inserito nella piattaforma un numero fisso), in cui vengono fornite le indicazioni per l’appuntamento. Qualche giorno prima della vaccinazione, un SMS ricorderà al cittadino l’appuntamento fissato.

La procedura è stata illustrata nel pomeriggio di venerdì durante una riunione che ha visto coinvolta l’Ats Valpadana e l’Assemblea dei sindaci del Cremonese. I primi cittdinihanno evidenziato la disponibilità a fornire un ulteriore supporto ai propri cittadini. “Noi domani ci riuniremo con la protezione civile per approntare un infopoint in Comune, dove fornire assistenza per chi deve registrarsi al portale” commenta il sindaco Roberto Mariani, presidente dell’Assemblea. “Come me faranno molti miei colleghi”.

C’è poi il nodo trasporti: “Per chi non ha una rete parentale che possa aiutarlo, saranno i Comuni a predisporre i trasporti per andare a fare il vaccino” conclude Mariani.