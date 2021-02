Ancora un giorno di attesa: domani, venerdì 19 febbraio, i tecnici del Cts esamineranno il dossier Lombardia. Si capirà così in quale fascia sarà posizionata la nostra Regione dalla settimana prossima.

Secondo indiscrezioni, nonostante l’incremento dei dati in diverse province, soprattutto brescia l’rt regionale rimane, seppur di poco, sotto l’1. Per questo ci sono possibilità che si resti in fascia gialla.

Fontana, dal canto suo, non si sbilancia: “Spero che non si debba ritornare in arancione” commenta. “Ormai però è un dato acquisito che con le chiusure i dati migliorano e con le aperture peggiorano”.

Ma alla luce della situazione in quei 4 comuni posizionati in fascia rossa, selezionati dalla regione in virtù della diffusione delle varianti, questa volta non si esclude una differenziazione dei territori.

Cirocla infatti l’ipotesi delle mini zone rosse ad hoc, provvedimento che tuttavia non dovrebbe interessare la provincia di Cremona.

