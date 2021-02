Fotoservizio Sessa

Calcinacci crollati in via Plasio, dall’edificio che ospita la scuola Beata Vergine. A lanciare l’allarme, sabato mattina, alcuni passanti, che hanno visto a terra alcuni cocci. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cremona, che hanno effettuato un sopralluogo con l’autoscala.

Anche la Polizia Locale è intervenuta, chiudendo temporaneamente la via, in modo da agevolare l’intervento. In seguito all’ispezione, i pompieri hanno redatto un rapporto, mentre la scuola si occuperà di effettuare ulteriori verifiche per valutare la stabilità dell’edificio e del tetto, utilizzando un drone.

Nel frattempo l’area in cui sono caduti i calcinacci è stata transennata, per evitare che eventuali ulteriori distacchi possano ferire qualche passante.