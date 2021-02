Domenica 28 febbraio sarà interrotto totalmente il transito veicolare e pedonale sul ponte G. Verdi sul Po lungo la Sp 10 di Cremona dalle ore 7 alle ore 22.

La misura si è resa necessaria per permettere di effettuare le prove di carico che rientrano tra le operazioni di collaudo previste per i lavori lungo la tratta di ponte che attraversa la golena fluviale.

I veicoli provenienti dalla Provincia di Cremona e diretti a Ragazzola, San Secondo Parmense e Parma, potranno utilizzare come percorso alternativo la Strada Provinciale cremonese Sp 87 “Giuseppina” e la Sp Ex SS 343 “Asolana” e un giunti in territorio della Provincia di Parma proseguire lungo la SP 343R in direzione Colorno, la SP 9 in direzione Torrile, la SP 43 in direzione Trecasali, la strada comunale Via F. De Andrè, la SP 8 e Via Torta in direzione San Secondo Parmense, giunti alla rotatoria con la SP 10 proseguire in direzione San Secondo Parmense lungo la stessa SP 10, la Via Enrico Berlinguer e alla rotatoria con la SP 10 proseguire fino alla località Ragazzola.

I veicoli provenienti da Parma dovranno procedere in senso contrario sulle medesime strade.