E’ stato svelato il percorso dell’edizione numero 104 del Giro D’Italia in programma da sabato 8 a domenica 30 maggio: 3450 km per 21 tappe che attraversano tutto il paese, ma soprattutto passano anche da Cremona. Sarà una delle ultime tappe, la numero 18 da Rovereto a Stradella di 228km, che il 27 maggio attraverserà la nostra città.

Erano 15 anni che Cremona non ospitava il giro, nell’edizione vinta da Ivan Basso la nostra città era stata protagonista di una crono a squadre. In questa edizione, la comitiva rosa in arrivo dal mantovano, dopo aver lasciato Asola entrerà a isola Dovarese per dirigersi verso Cicognolo e quindi, lungo la statale 10 verso Cremona.

L’arrivo in città è previsto per le 14.30-15, i ciclisti dopo aver percorso la rotatoria di via mantova supereranno il cavalcavia sulla ferrovia verso l’ospedale e quindi imboccheranno via Postumia. La corsa proseguirà per via Buoso da Dovara, corso Vacchelli, via XX settembre prima di raggiungere la nostra piazza del duomo, probabilmente da Largo Boccaccino che rappresenta forse l’unica criticità del percorso cittadino. Proprio dietro al Duomo infatti c’è un ostacolo rappresentato da un’aiuola che dovrà essere valutata in occasione di un prossimo sopralluogo.

Dopo essere transitati nelle vicinanze del Torrazzo gli atleti della corsa rosa supereranno piazza stradivari, corso Vittorio Emanuele e viale Po per gettarsi attraverso il ponte in territorio piacentino riprendendo la statale 10 verso monticelli e Caorso e volare infine verso Stradella.

Solo nel giugno scorso, era stato festeggiato il centenario dell’unica vittoria cremonese al Giro d’Italia, quella del pizzighettonese Tano Belloni (qui l’articolo completo).

Cristina Coppola