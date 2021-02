L’Ufficio Europa della Provincia di Cremona ha avviato un corso in europrogettazione all’interno del progetto Lombardia Europa 2020, insieme al Comune di Cremona, a cui partecipano attori del territorio, sia per acquisire nozioni tecniche sia per confrontarsi sui temi della mobilità sostenibile per il nostro territorio, in quanto il settore dei trasporti ha un impatto importante sul clima e occorre, pertanto, interrogarsi sull’urgenza di attuare misure efficaci per una mobilità sempre più sostenibile.

“Con soddisfazione ho registrato una significativa adesione all’iniziativa, che mi auguro possa esser sempre più partecipata, data l’importanza sia delle tematiche affrontate sia della necessità di attingere a nuove opportunità in tema di finanziamenti europei – ha precisato il Presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni – Soprattutto i piccoli Comuni hanno bisogno sempre più non solo di servizi, ma anche di occasioni di conoscenza ed informazione che, grazie all’Ufficio Europa della Provincia, stiamo mettendo in campo, insieme ai partners istituzionali del progetto, affinché siano sempre più noti e fruibili gli stessi bandi da parte delle piccole comunità. Ciò si integra pienamente non solo con la mission della Provincia, ma anche con quanto attiene ai principi stabili con l’Agenda 2030 nell’ottica della sviluppo sostenibile, dell’economia circolare e della declinazione, a livello locale, dei 17 obiettivi (goals) contenuti nell’Agenda stessa”.

Anche all’interno della programmazione europea il tema riveste una particolare attenzione ed è importante che il nostro territorio si prepari adeguatamente per essere pronto a cogliere le opportunità di finanziamenti sul questo tema. L’avv. Bellotti, dirigente dell’Ufficio Europa della Provincia, sottolinea l’importanza della formazione in ambito di politiche europee: “Anche se è solo da gennaio che mi occupo dell’ufficio Europa della Provincia in questo breve periodo ho visto con grande soddisfazione l’avvio di due corsi in euro progettazione, finanziati da ANCI, il primo incentrato sull’ambiente e il secondo, partito il 19 febbraio, sulla mobilità sostenibile.

La Provincia, quale referente territoriale del progetto, insieme al Comune di Cremona, attraverso e grazie ad una attività capillare di diffusione dell’iniziativa ha raccolto un numero elevato di adesioni tale da poter assicurare a breve una ampia platea di amministratori e funzionari competenti nelle dinamiche che potranno consentire l’accesso ai finanziamenti europei. Mi piace sottolineare come questa nutrita adesione sia segno ed espressione di un territorio vivace, curioso ed orientato allo sviluppo, consapevole che la sfida europea non è più rinviabile e che per affrontarla è indispensabile avere competenze adeguate per fare rete ed aumentare così le probabilità di successo nell’ambito europeo.

Inoltre, porre al centro degli incontri formativi le modalità di spostamento in grado di diminuire gli impatti ambientali, sociali ed economici generati dai veicoli privati (dalle piste ciclabili alla gestione del trasporto pubblico) significa affrontare temi di assoluta attualità in ogni territorio, che, data l’attuale fase pandemica, richiedono di essere coniugati con altre e gravi esigenze di tutela della collettività. Insomma ci troviamo di fronte a grandi problemi che potranno essere affrontati e risolti a condizione di poter attingere ad adeguate risorse che possono essere reperite solamente a livello europeo e questo il nostro territorio ha dato dimostrazione di averlo perfettamente capito.”

Il corso, che è iniziato lo scorso 19 febbraio si svilupperà in 13 incontri di tre ore ciascuno, ha visto l’adesione di 19 partecipanti, rappresentanti di 7 enti locali e 8 enti partecipati.