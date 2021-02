Ultimo weekend in zona gialla per Cremona che da lunedì 1° marzo tornerà arancione insieme al resto della provincia.

Il centro cittadino, complice anche la bella giornata di sole, è stato preso d’assalto dai cremonesi.

Passeggiate lungo le vie cittadine, consumazioni al bar e un po’ di shopping in questo sabato pomeriggio.

Tutto lecito considerate le norme attualmente in vigore, con i cremonesi hanno voluto approfittare per godersi le ultime ore di libertà.

In alternativa, come spesso accade, è stato il lungo Po a vedere un notevole afflusso di persone che hanno optato per un sabato pomeriggio di camminate in riva al fiume.

Tra i pochi che sono già stati vaccinati e chi si dice attento al rispetto di distanze e all’utilizzo delle mascherine, Cremona non sembra troppo preoccupata dall’aumento dei contagi, anche se non è così per tutti.

Nel video di Giovanni Rossi le testimonianze dei cremonesi