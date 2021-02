Tutti a casa, da domani 1 marzo, i ragazzi della scuola media di Brazzuoli che accoglie studenti di Corte de Frati, Olmeneta e Pozzaglio. Quattro classi in quarantena su sei, così l’amministrazione scolastica e i sindaci dei tre comuni hanno optato per la didattica a distanza per tutti. Continueranno invece in presenza i bambini delle elementari.

Le lezioni riprenderanno in presenza per le medie dopo che sarà eseguito uno screening generalizzato su tutti gli alunni che non hanno ancora fatto tamponi e sul personale docente e non docente.

Dunque si susseguono le interruzioni delle attività scolastiche, anche sul territorio di Cremona.

“Condivido la decisione presa con gli altri Amministratori del Comuni a cui fa riferimento il plesso Scolastico di Brazzuoli relativamente alla sola Scuola Media”, afferma il vicesindaco di Corte de Frati su Facebook.

“Tutti noi ci auguravamo di non dover rivivere le limitazioni che abbiamo già conosciuto, ma al di là delle legittime critiche rispetto a quanto disposto siamo nuovamente chiamati alla responsabilità e al senso di comunità per le quali Corte de’ Frati si è sempre distinto”.

Azzali aggiunge poi una nota personale: “Quando qualche settimana fa ho dovuto far uscire dei ragazzi dal campo sportivo intenti a disputare una ‘partitella abusiva’ non mi sono sentito di sgridarli, vedevo nei loro occhi la domanda ‘ma cosa c’è di male?’

Appena tutto ciò sarà finito riprenderemo i nostri spazi e i nostri luoghi e tutti saremo in prima linea nelle varie organizzazioni.

Ritornerà il tempo della socialità. ora è quello della responsabilità personale che diventa responsabilità collettiva”.

Giuliana Biagi