La Vanoli Cremona vince 95- 87 il match salvezza con la Dolomiti Energia Trento. Buona la prima di Barford (10 punti) e super prestazione di Mian (17 punti) e 15 di Jarvis Williams.

Cremona – Trento non è mai stata una partita come le altre: Nei 5 precedenti tra le due squadre, i match giocati in casa della Vanoli, la Dolomiti Energia Trentino ha sempre vinto. Le uniche vittorie di Cremona contro Trento sono state in gare giocate a Trento. 9 a 3 il bilancio totale della vittorie a favore della Dolomiti Energia. Cremona vince così la prima gara contro la Dolomiti Energia tra le mura amiche. L’altra statistica importante del match odierno riguarda invece Fabio Mian: il giocatore sale a 113 presenze con Cremona staccando Gazzotti a 112 e diventando il giocatore con più presenze in maglia Vanoli.

Continua a Leggere su CremonaSport