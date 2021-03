3.064.520 euro: la somma che l’amministrazione provinciale prevede di introitare nel 2021 dalle sanzioni per violazioni al codice della strada sulle arterie provinciali, comminate sia dalle forze di Polizia Provinciale sia da quelle dei Comuni. Oltre 2 milioni e 900 mila euro si prevede siano determinati da eccessi di velocità.

La previsione è contenuta nella delibera del presidente Signoroni in vista della stesura del Bilancio dell’ente per il periodo 2021 – 2023, che stabilisce anche la destinazione di queste somme. Per la quasi totalità (oltre 2,5 milioni) le sanzioni sono destinate al miglioramento delle infrastrutture stradali; poco meno di 550mila andranno invece al servizio di Polizia Locale.

Sempre a livello di previsione, ammontano a 2,5 milioni le sanzioni da autovelox; a 1,3 milioni quelle comminate dai Comuni sui tratti stradali di competenza, e 500mila euro quelle derivanti da interventi diretti di personale della Polizia Provinciale. gb