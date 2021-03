Entrerà nel vivo il prossimo 13 settembre la causa civile contro l’Amministrazione Provinciale di Cremona da parte di una motociclista caduta con la sua Harley Davidson sulla strada provinciale 33 all’altezza di Cicognolo. La motociclista ha chiesto un risarcimento danni di 44 mila euro per le lesioni patite e per i danni al veicolo. La Provincia è rappresentata dall’avvocato Maria Grazia Martino. Ieri le parti si sono costituite davanti al giudice Cristina Bassi che ha concesso i termini per le istanze istruttorie.

La donna in sella alla potente moto sarebbe caduta a causa di una buca presente sulla carreggiata, ma, come ha spiegato l’avvocato Martino, risulta che il personale del settore infrastrutture stradali addetto alla sorveglianza e alla manutenzione delle strade di competenza della Provincia non aveva evidenziato problemi o buche sul manto stradale. L’incidente era accaduto il 6 ottobre del 2019. Era una domenica, giorno in cui il personale viabilità della Provincia non è in servizio. Fino al giorno prima, quantomeno, la strada non riportava criticità. Nè erano arrivate segnalazioni in merito a buche o dissesti stradali.

Nella causa civile avrà un peso rilevante anche la presenza di un cartello posto in quel tratto di carreggiata. Il segnale riporta che il sottofondo stradale è deteriorato e c’è il rischio della formazione di buche superficiali, soprattutto in caso di pioggia.

Sara Pizzorni