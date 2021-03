Vbc Èpiù Casalmaggiore – Unet E-Work Busto Arsizio [21-25; 25-23; 20-25]

CASALMAGGIORE – Stufi, Sirressi, Bonciani, Montibeller, Maggipinto, Melandri, Vanzurova, Ciarrocchi, Marinho, Bajema, Kosareva.

All: Parisi, Piazzese.

BUSTO ARSIZIO: Poulter, Mingardi, Olivotto, Stevanovic, Gray, Gennari (K), Leonardi (L), Escamilla, Herrera Blanco, Bonelli, Piccinini, Cucco (L), Bulovic.

All. Musso, Menegolo.

Si è chiusa con una sconfitta, 3-1, la regular season della Vbc Èpiù Casalmaggiore, contro una Unet E-Work Busto Arsizio in corsa per conquistare il quarto posto, che non ha mollato fino alla fine.

[leggi l’articolo completo su Cremonasport]