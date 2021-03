“Mio padre chiamò Luzzara per convincerlo a non farmi giocare per la Cremonese”. A ricordarlo è Antonio Cabrini, ex giocatore grigiorosso, ma anche di Juventus e Nazionale, con la quale si laureò campione del mondo nel 1982.

“Era contrario – ha raccontato al Corriere della Sera -, contrarissimo: per me prevedeva un futuro nell’azienda agricola di famiglia. E ha fatto di tutto per incanalare il destino verso quella direzione, chiamando addirittura il presidente della Cremonese, Luzzara, che conosceva personalmente. ‘Domenico, lascia perdere mio figlio Antonio. Ho bisogno di lui qui a Mancapane'”.

La risposta dell’indimenticato numero uno grigiorosso, però, fu netta: “Vittorio, mi dispiace, ma tuo figlio è davvero bravo e non ho la minima intenzione di scartarlo”.

Sono questi i ricordi di Cabrini, che ha pubblicato il libro (con le illustrazioni di Paolo Castaldi ed edito da Giubaudo, ‘Ti racconto i campioni della Juventus’ in cui ha realizzato un ritratto dei grandi del passato e del presente del club bianconero.