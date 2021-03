Tragedia sfiorata, in tarda mattinata, in corso Vittorio Emanuele. Dal tetto di un palazzo di fronte a via Ruggero Manna occupato da diversi negozi è caduta una tegola che ha sfiorato una passante. Solo per un soffio non le è caduta in testa. La donna era molto spaventata, ma per fortuna incolume. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno immediatamente transennato la zona e con l’autoscala sono saliti per togliere altre tegole pericolanti e mettere in sicurezza il tetto. In corso Vittorio Emanuele sono arrivati anche gli agenti della polizia locale.

S.P.