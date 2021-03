Castelvetro in lutto per la morte di Giancarlo Bossi. Bossi, 79 anni, é stato fondatore della Farmacia del paese ma il suo volto e nome è stato legato all’enologia a livello nazionale: si è laureato in farmacia a Parma ma da anni si era perfezionato sempre più nell’enologia frequentando corsi a Milano e in Borgogna, con i massimi esperti.

Bossi è stato anche autore di diversi libri in merito, tra cui il celebre “La degustazione dei vini spumanti”. A Castelvetro Bossi ha avuto anche un trascorso in politica, come vicesindaco dell’amministrazione Marcotti e come assessore nella giunta di Patrizia Barbieri. Un volto molto noto in paese per la sua competenza e preparazione.

I funerali si svolgeranno sabato 27 marzo alle 15 presso la chiesa di San Pedretto di Castelvetro (nella foto, Giancarlo Bossi durante l’intervista alla trasmissione “Campanili e Municipi” di Cremona1). f.band

© Riproduzione riservata