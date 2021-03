Era finito a processo con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti, ma è stato assolto. Nei guai con la legge era finito Giovanni, il pensionato cremasco di 70 anni arrestato nell’ottobre del 2019: nella sua abitazione, i militari avevano trovato 640 gr di marijuana e 2 piante di cannabis indica che avevano prodotto 3.600 dosi di marijuana.

Lo stupefacente, già essiccato e pronto all’uso, era contenuto in due barattoli per alimenti. Le due piante di canapa indiana, una delle quali cresciuta in modo esponenziale, erano state trovate in un’apposita serra nel giardino della villa.

Davanti ai carabinieri, il 70enne, ex commerciante in pensione, incensurato, aveva ammesso di coltivare la sostanza stupefacente da circa 50 anni , ma per proprio consumo. Secondo la procura, invece, la considerevole quantità di sostanza rinvenuta non poteva essere considerata compatibile con la detenzione per uso personale.

Alla fine il giudice ha dato ragione alla difesa, rappresentata dall’avvocato Mimma Aiello, che ha richiamato i requisiti indicati dalla Corte Costituzionale secondo cui chi produce per uso domestico non commette un atto illegale. L’imputato è sempre stato libero da ogni misura cautelare.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata