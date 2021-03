Sono iniziati oggi i lavori per il prolungamento della pista ciclabile in piazza Cadorna, nell’unico tratto mancante per completare l’anello e cioè sul versante di via Giordano.

In giornata la ruspa ha demolito la siepe spartitraffico che delimitava il tratto esistente di ciclabile: in questo modo verrà ristretta la carreggiata destinata al traffico veicolare e ampliata la parte ciclopedonale.

Il tracciato proseguirà poi verso via Giordano e corso Vittorio Emanuele. Verrà messo in sicurezza l’attraversamento ciclopedonale di via Giordano, attualmente rettilineo, mediante la realizzazione di un attraversamento su assi sfalsati con isola centrale protetta, per ridurre la velocità di attraversamento dei velocipedi e migliorare la visibilità per gli automobilisti.

“Successivamente a tale attraversamento – si legge nella relazione tecnica –verrà ampliato il marciapiede esistente, attualmente di larghezza di circa 2,40 m, che conduce all’attraversamento ciclopedonale di C.so Vittorio Emanuele, per portarlo ad una larghezza pari a 4,00 m”.

In questo modo si completa l’annello ciclabile di piazza Cadorna, avviato parecchi anni fa con la pista che da via del Vasto interseca via Massarotti e si congiunge a viale Po. Un percorso protetto che tuttavia presenta alcune debolezze, quali la scarsa visibilità all’altezza del ristorante Kandoo.

I fondi per la realizzazione, 25mila euro, derivano dal milione messo a disposizione dalla Regione per opere strutturali.

