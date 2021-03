In scadenza la convenzione per il PalaRadi, la Vbc èpiù – Casalmaggiore è ad un bivio: restare a Cremona o tornare nel ricostruito PalaFarina di Viadana. In attesa che la Vbc prenda una decisione (dettata anche dagli sponsor), a parlare sono le amministrazioni comunali: Luca Zanacchi assessore allo sport del Comune di Cremona e Nicola Cavatorta sindaco del Comune di Viadana.

Servizio di Simone Arrighi

