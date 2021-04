Allerta gialla per vento forte e incendi boschivi, dalle 9 del 6 aprile alla serata di mercoledì 7 aprile. L’allerta è stata diffusa dalla Regione Lombardia e riguarda in particolare il rischio di incendi boschivi e rischio idro meteo (previsto in particolare vento forte dalle ore 9.00 alle 21.00 del 6 aprile). L’allerta prosegue sino alla serata di mercoledì 7 aprile in quanto è previsto il rinforzo dei venti con possibilità di raffiche sino a 50Km/h. In Pianura è prevista anche una forte diminuzione della temperatura (-5/-8 gradi in 24/H24) e possibili sporadici rovesci pomeridiani.

Verrà rivalutata l’evoluzione della situazione nella giornata di mercoledì 7 p.v.

