Terminata la piazzola per i rifiuti in via Panfilo Nuvolone, che va a risolvere un prolema annoso per il quartiere Cambonino, dove garage e cantine erano stati trasformatati in vere e proprie discariche. Addirittura nei primi due garage condominiali spesso venivano lasciati sacchi di immondizia, con tutte le conseguenze del caso in fatto di odori sgradevoli. Ora l’Aler provvederà a chiuderli con delle basculanti.

Questo punto di raccolta, attrezzato per la corretta e adeguata gestione dei rifiuti indifferenziati e dell’umido, dovrebbe definitivamente risolvere questo problema. La proposta di realizzare questa piazzola era stata fatta al Comune dalla stessa Aler ,proprietaria dei condomini popolari. Dopo la convenzione stipulata tra i due enti, sono iniziati i lavori, e ora si sta valutando anche se posizionare un’altra telecamera di videosorveglianza, che consentirebbe controlli più efficaci finalizzati a intercettare e sanzionare i futuri trasgressori.

