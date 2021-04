A partire da lunedì 12 aprile sarà possibile riprendere in presenza gli incontri di catechesi dell’Iniziazione cristiana per le fasce di età fino alla prima media compresa. È quanto precisa con una nota il vicario generale, a seguito del Decreto legge recante la data del 1° aprile.

Dalla Diocesi, si raccomanda di rispettare sempre scrupolosamente il Protocollo di prevenzione del Covid-19, e in particolar modo di arieggiare bene i locali, di aver cura che nessun ragazzo con sintomi influenzali sia ammesso agli incontri e di mantenere sempre le mascherine ben indossate e la distanza di almeno un metro.

In zona rossa rimangono invece sospesi gli incontri in presenza per i ragazzi di seconda e terza media, per gli adolescenti e i giovani, che potranno essere ripresi al passaggio in zona arancione.

