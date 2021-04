“Esserci sempre”: il motto della Polizia di Stato è oggi ancora più importante, come spiega il questore, Carla Melloni, in occasione delle celebrazioni per il 169° anno di fondazione. “Siamo oggi a festeggiare questo giorno, questa vecchia signora che ci segue da tanti anni. Noi cerchiamo di rappresentarla nel migliore dei modi per stare vicino alle persone e ai cittadini.

© Riproduzione riservata