Altro guasto sulla linea ferroviaria cremonese, questa volta tra le stazioni di Acquanegra e Cavatigozzi. Il guasto agli impianti che regolano la circolazione ferroviaria è avvenuto intorno alle 9.30 di questa mattina, giovedì 15 aprile.

Questo ha fatto sì che si verificassero alcuni rallentamenti e ritardi lungo la linea. Il treno 10759 partito da Pavia alle 08.06 e diretto a Cremona viaggia con circa mezz’ora di ritardo. Anche il Milano – Mantova in partenza alle 8.20 è rimasto fermo ad Acquanegra, accumulando una decina di minuti di ritardo.

20 minuti, invece, sulla linea per Treviglio per il convoglio 10621, mentre il treno per Codogno (partito da Cremona alle 10.26) sono 10 i minuti di ritardo accumulato.

