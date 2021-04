Grave incidente verso le 21 a Casalmaggiore sulla strada statale 420 Sabbionetana. Lo scontro, molto violento, è avvenuto tra un’automobile e una motocicletta. Il centauro, un uomo di 45 anni, è rimasto ferito in modo serio, anche se all’arrivo dei soccorsi era cosciente. I medici gli hanno prestato le prime cure e poi lo hanno trasportato in ospedale a Parma. Nessuna traccia della macchina coinvolta nello schianto. Il conducente, infatti, ha abbandonato il luogo dell’incidente. Sono in corso le ricerche da parte degli uomini della polizia stradale.

