AGGIORNAMENTO ORE 15 – E’ un uomo di 60 anni di Parma il paracadutista che ha perso la vita oggi verso le 14 in seguito ad un lancio presso l’aeroporto del Migliaro. L’uomo era a bordo insieme all’istruttore per effettuare un allenamento. Poi entrambi si sono lanciati dal velivolo ma al 60enne il primo paracadute non si è aperto. Ha quindi azionato quello di emergenza, ma era ormai troppo tardi, il secondo paracadute è entrato in funzione solo a 30 metri, per cui lo schianto al suolo è stato inevitabile.

Il paracadutista, decritto come mediamente esperto, aveva all’attivo circa 100 lanci. Era iscritto allo Sky Team di Cremona ed aveva la licenza. Al Migliaro, che frequentava spesso, era conosciuto.

L’incidente è avvenuto sotto gli occhi di almeno una decina di persone. Le cause che potrebbero aver causato un ritardo nell’apertura del secondo paracadute sarebbero da addebitarsi ad un errore umano. Il 60enne potrebbe essere stato colto da un attacco di panico, oppure da un malore.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 che hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma le manovre rianimatorie, purtroppo, sono risultate vane. Sul luogo della tragedia gli agenti della Questura che hanno sentito l’istruttore e le persone che hanno assistito alla tragedia.

