In picchiata l’indice di contagio in Lombardia, che nell’ultimo report regionale ha toccato il 3,5%, con 1.670 nuovi casi rilevati a fronte di 46.901 tamponi effettuati. Nel Cremonese i casi sono stati invece 30. Calano anche i ricoverati in terapia intensiva, -33 (ora 675) mentre crescono i ricoverati non in terapia intensiva: (+16, 4.639 in totale). Il totale complessivo delle vittime sale a 32.386 (+67).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 454 di cui 200 a Milano città;

Bergamo: 108;

Brescia: 174;

Como: 194;

Cremona: 30;

Lecco: 53;

Lodi: 36;

Mantova: 69;

Monza e Brianza: 129;

Pavia: 78;

Sondrio: 11;

Varese: 291.

