Grave incidente sul lavoro questa mattina nell’azienda agricola Boldini a Gallignano, frazione di Soncino. Un operaio di 55 anni, regolarmente assunto, è stato schiacciato da un toro mentre accudiva gli animali nella stalla. Un fatto imprevedibile, che ha causato ferite serie all’addetto, peraltro esperto del mestiere. E’ la prima volta che accade un fatto simile nell’azienda soncinese; costernati i titolari.

L’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso proveniente da Brescia in codice giallo all’ospedale di Cremona; non sembra in pericolo di vita.

Sul posto il personale dell’Ats Valpadana e i Carabinieri per gli accertamenti di rito. gb

Foto Sessa

