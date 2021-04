Da oggi, lunedì 26 aprile, consentiti allenamenti di squadra e calcetto, entrambi all’aperto. Il tempo si è mostrato inclemente, con la pioggia che è scesa su Cremona per tutto il pomeriggio, ma anche le avverse condizioni atmosferiche non hanno fermato giovani e meno giovani.

La voglia di tornare a disputare le classiche partitelle ha messo in moto diversi cremonesi, tanto che si è registrato un vero e proprio boom di prenotazioni nei campi cittadini anche per i prossimi giorni.

Tuttavia quella di oggi, era una data cerchiata in rosso anche da tanti ragazzi, dato che sono stati autorizzati gli allenamenti non più solamente individuali anche per le attività considerate “di contatto” come il calcio, ma anche come il basket ad esempio.

Rimane, in ogni caso, ancora vietato l’utilizzo degli spogliatoi. Dal 15 maggio, inoltre, potranno riaprire anche le piscine all’aperto e dal 1° giugno le palestre.

