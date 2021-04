Quarantena in due scuole materne comunali dopo la scoperta di alcuni casi di coronavirus. All’asilo Martini una sezione è stata posta in isolamento nelle scorse settimane e i bambini sono in questi giorni sottoposti a screening per valutare rientro che dovrebbe avvenire domani. All’Aporti invece il contagio ha interessato più sezioni, la scuola venerdì era chiusa e la situazione è monitorata: da oggi rientro graduale a seguito dei test.

Dunque continua – nonostante le precauzioni utilizzate nelle scuole d’infanzia dove le attività si svolgono in ‘bolle” – la diffusione del virus, molto probabilmente attraverso le varianti che si stanno rivelando più contagiose proprio tra la popolazione dei più piccoli.

“Da parte di ATS – afferma l’assessore all’Istruzione Maura Ruggeri – c’è molta attenzione sui piccoli e i protocolli funzionano. A breve saranno completate le vaccinazioni sul personale e questo sarà un fattore importante. g.b.

© Riproduzione riservata