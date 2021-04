Anche nella giornata di giovedì si sono verificate lunghe code al centro vaccinale della Fiera di Cremona, dove in certi momenti si sono trovate anche 200 persone in attesa. Che si sia trattato di un disguido momentaneo o di un problema più strutturato, si è verificato senza dubbio in uno dei momenti peggiori, considerando il maltempo che ha caratterizzato la giornata di oggi.

D’altro canto il numero di vaccini somministrati in territorio cremonese continua a essere il più alto della Lombardia: secondo gli ultimi dati, aggiornati a mercoledì sera, il 30,61% dei cremonesi ha già ricevuto la prima dose, mentre 40.682 persone hanno già fatto anche la seconda.

