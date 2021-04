Brutta caduta, verso le 17.30 di oggi, venerdì 30 aprile, in via Riglio, in località Cavatigozzi. Un uomo di 43 anni ha perso improvvisamente il controllo della sua moto, cadendo a terra. L’impatto con il suolo è stato piuttosto violento. Il motociclista è stato subito soccorso dai medici del 118 che l’hanno poi trasportato in ospedale con ferite giudicate di media gravità. Sul posto, oltre ai soccorsi, è intervenuta la Polizia Locale.

