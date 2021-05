I carabinieri della stazione di Casalbuttano, in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso al Tribunale di Sondrio, hanno arrestato una 46enne di Sondrio, disoccupata e pregiudicata, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

La donna, quando ancora risiedeva nella provincia di Sondrio, di cui è originaria, nei mesi di aprile e maggio 2009, in concorso con altri complici, è stata più volte trovata in possesso di sostanza stupefacente pronta per essere spacciata.

La donna, attualmente domiciliata in provincia, dovrà espiare una pena residua di 1 anno ai domiciliari.

