Incidente mortale questa mattina, poco prima delle 11, lungo la Sp343, poco fuori dall’abitato di Acquanegra sul Chiese, nel tretto che collega il comune con Canneto sull’Oglio. A perdere la vita il 63enne Angelo Carminati, residente ad Asola dove gestiva insieme al fratello la stazione di Servizio AGIP.

L’uomo, a bordo di una KTM, stava procedendo da Acquanegra in direzione Canneto sull’Oglio quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con la Fiat 16 condotta da R.C., 73enne residente a Fiesse (BS) che viaggiava in senso contrario. L’impatto è stato violentissimo.

La moto ha urtato frontalmente l’auto spaccandosi in due tronconi e il corpo del centauro è caduto, dopo aver urtato il parabrezza, sulla strada. Sul posto, immediatamente allertati, sono arrivati gli uomini del 118, i carabinieri di Acquanegra sul Chiese, i vigili del Fuoco e le ambulanze.

In un primo momento, mentre si tentava di rianimare il centauro, era stato allertato l’elisoccorso di Brescia ma Angelo Carminati è spirato senza riprendere conoscenza. La strada è stata a lungo interrotta per consentire lo svolgimento dei rilievi da parte degli uomini dell’Arma.

I mezzi sono stati recuperati dai Fratelli Rossi di Bozzolo mentre la salma è stata trasportata nella camera mortuaria del Carlo Poma di Mantova dall’impresa Funebre Giani. La donna coinvolta nell’incidente è rimasta illesa.

Ros.Pis.

