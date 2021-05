Saracinesche abbassate alle 11 di questa mattina al Centro Commerciale Cremona Po, una protesta simbolica organizzata a livello nazionale dai negozianti delle gallerie commerciali per chiedere la riapertura nei giorni festivi e prefestivi.

Come spiega il direttore di CremonaPo, la struttura si è da tempo adeguata per evitare assembramenti, installando ad esempio termoscanner fissi e sistemi informatizzati per contare le persone.

