Presentata ufficialmente la 39esima edizione della 1000 Miglia con un evento in streaming dal Museo della celebre gara di auto storiche che prenderà il via mercoledì 16 giugno dalla tradizionale rampa di Viale Venezia a Brescia per farvi ritorno sabato 19. Vi parteciperanno 375 auto, oltre ad alcuni esemplari di particolare pregio iscritti in Lista Speciale, e attraverseranno circa duecento comuni tra cui Cremona. La novità di quest’anno sarà il percorso antiorario delle autovetture, che scenderanno dalla parte ovest della penisola con la risalita, dopo il giro di boa a Roma al termine della seconda giornata di gara, con il ritorno sulla dorsale appenninica.

Il passaggio a Cremona avverrà il 16 giugno attraverso un percorso che condurrà le auto fin sotto il Torrazzo. Entreranno in città da via Persico, dopo essere transitate su un tratto di tangenziale, attraverseranno via Brescia e piazza libertà imboccando via Decia e sfrecciando accanto a San Michele, verso piazza IV novembre, corso Pietro Vacchelli e via XX settembre. Giunte in prossimità del Duomo, sarà la salita di via Sicardo ad aprire la vista sulla nostra splendida piazza del Comune dove è previsto il “controllo timbro” e dove quindi si potranno ammirare da vicino gli esemplari d’epoca. Dopo l’inchino al Torrazzo le auto riprenderanno la corsa attraversando piazza Stradivari, corso Vittorio Emanuele, viale Po fino al ponte in ferro sul grande fiume che le condurrà fino a Viareggio dove si concluderà la prima tappa della corsa.

