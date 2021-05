Una nuova facilitazione per l’acquisto dell’abbonamento mensile per parcheggiare negli stalli a pagamento gestiti da AEM Cremona S.p.A.. Ora con l’app EasyPark, oltre al pagamento della sosta oraria nei parcheggi a pagamento su strada (strisce blu), c’è anche la possibilità di acquistare l’abbonamento di sosta mensile ordinario “giornata intera” da 60,00 €, sia per gli utenti privati che per quelli business, nelle sole zone gestite da AEM Cremona, ad esclusione dei posti auto nelle zone ad “alta rotazione” di seguito indicate:

Piazza ROMA – Via MANZONI – Via S.FILIPPO – Piazza FILODRAMMATICI – Via ARALDI ERIZZO – Via ASELLI – Via ROBOLOTTI – Via BORGHETTO – Largo PAOLO SARPI – Via GEROMINI – C.so GARIBALDI (tratto da via dei Mille al civ.102) – Piazza GALLINA – Via TRECCHI – Piazza VIDA – Via PLASIO – Via PONCHIELLI – Via PLATINA – C.so MATTEOTTI – Via BERNARDINO GATTI – Via S.ANTONIO DEL FUOCO – PARK MASSAROTTI – PARK VILLA GLORI

L’abbonamento è valido per sostare anche nei parcheggi di via Macello e di via Bissolati “Santa Tecla”

Diventare utenti EasyPark è davvero facile: servono solo 2 minuti per installare l’app dagli store iOS e Android ed una carta di credito, anche prepagata, dei circuiti Visa, Mastercard o American Express

La commissione EasyPark per l’abbonamento mensile ordinario “giornata intera” di Cremona è pari a 1,90€/mese.

Per maggiori informazioni e costi: www.easyparkitalia.it

