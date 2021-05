Il mese di maggio si chiude con 3 nuovi appuntamenti targati Crit, tutti concentrati nell’ultima settimana. Martedì 25 maggio alle ore 16 si terrà il primo corso di Architettura dell’informazione per siti web, tenuto da Chiara Scesa, Design lead in Growens e docente allo IAAD di Bologna. Come devono essere organizzate le informazioni in un sito per rendere facile ai visitatori trovarle, comprenderle ed usarle? Lo spiega Chiara nel corso che partirà dalle basi e darà gli strumenti utili per partire nel percorso di analisi e riprogettazione della struttura delle informazioni di un sito web. Il webinar è a numero chiuso e prevede una quota di partecipazione scontata per gli studenti.

Gli incontri della settimana proseguono con Il Crit People Hub, che dopo la presentazione dello scorso 14 aprile, entra nel vivo degli incontri con uno dei temi più discussi nell’ultimo anno, lo smart working, mercoledì 26 maggio alle ore 17. “Ha senso parlare di smart working?” Questo il quesito che farà da filo conduttore durante l’incontro online, in cui potersi confrontare sul tema con altre persone che hanno affrontato questo cambio nel modo di lavorare.

Infine la settimana si conclude con il primo incontro Tech della stagione: “Deploy Infrastructure as-code Terraform” giovedì 27 maggio alle ore 17. Terraform è attualmente uno degli strumenti di automazione dell’infrastruttura più diffusi a mdisposizione anche perché estremamente facile da installare e compatibile con quasi tutte le piattaforme.

In questo primo webinar Lino Telera, blogger e influencer su infrastrutture, cloud, virtualizzazione e cloud-native applications, illustrerà come muovere i primi passi con Terraform.

© Riproduzione riservata