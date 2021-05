Gentile dIrettore,

dal momento che è stato chiesto ai comuni di esprimere la propria adesione al Masterplan 3C, a mezzo della presente, mi permetto di condividere con Voi alcuni spunti di riflessione per uno scambio di opinioni.

Il Presidente della provincia Mirko Signoroni chiede ai Comuni soldi per aderire a quanto previsto dal suddetto studio con lo scopo di farlo diventare il faro di riferimento della politica cremonese del domani, per essere competitivi in un mondo globalizzato.

È proprio la globalizzazione che ha subito i maggiori contraccolpi e mostrato la propria fragilità di fronte ad un fenomeno prevedibile, che ha colto impreparato il mondo, concentrato a fare profitti e non a programmare politiche per mettere al riparo i propri cittadini, non solo da pandemie, ma da crisi economiche strutturali.

Abbiamo a che fare con un piano che prevede dei “decision maker” estranei al contesto territoriale e che prendono decisioni al di fuori e al di sopra dei cittadini.

A pag. 22 del Piano si legge ‘’è vincolante per le linee d’azione …., indipendentemente dalle alternanze amministrative,…’’. In questo modo si azzera il ruolo della politica di fare scelte per il territorio che, nel frattempo, potrebbe anche subire cambiamenti di cui non si potrebbe tenere conto. Così, la classe politica diventa accondiscendente, acritica e a volte complice con chi vuole solo trarre profitto e poi magari andarsene. Con l’asservimento della politica è chiaro che il territorio diventa attrattivo e appetibile! E questo Masterplan fa il paio con quello presentato da A2A/LGH. Le finalità ultime sono le stesse: plusvalore.

Quali visioni strategiche possono avere tecnocrati, avulsi dalla realtà quotidiana e che operano solo per interposti interessi e su freddi numeri lontani dalle relazioni sociali che sono il collante di un territorio? A chi risponde (a quale plusvalore) questo fantomatico “organo operativo’’? Perchè i privati decidono il nostro destino?

Si prevedono tre poli provinciali (Cremona, Crema, Casalmaggiore) escludendo dalla pianificazione tutto il resto del territorio.

Il trend demografico e l’invecchiamento della popolazione non possono essere visti solo dal punto di vista economico. Sono prima di tutto sociali e da affrontare in tutti i territori, non solo nei poli attrattivi. Comunque non possono essere visti come un’opportunità di business.