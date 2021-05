Si è spento Emilio Sacchi patron dell’agriturismo Breda de Bugni, di Castelverde, che sorge in un castello. Uomo molto conosciuto in città, era da tempo malato. L’agriturismo Breda è un locale molto noto in provincia di Cremona. Un paio di anni fa era riuscito ad aggiudicarsi la puntata cremonese del programma ‘4 Ristoranti’ di Alessandro Borghese, in onda su Sky Uno. A fare la differenza, in modo particolare la location e il conto.

