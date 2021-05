Ancora polemica sui giardini di Porta Mosa, che ormai da troppo tempo vivono in uno stato di degrado, che le molteplici segnalazioni fatte al Comune dai residenti non hanno ancora contribuito ad eliminare. E tornano di nuovo all’attacco, i membri del comitato di residenti costituitosi negli ultimi mesi proprio per chiedere che il parco torni all’antico decoro.

Come ha sollecitato recentemente Carlo Francioni, portavoce del comitato, che da tempo incalza l’amministrazione con una fitta corrispondenza. Francioni giudica “deludente ed inconcludente l’approccio con l’assessore Burgazzi.”, evidenziando come “si faceva affidamento sulla responsabilità ad assumersi l’impegno di dare ascolto alle richieste dei Cittadini” che invece sono state “decisamente sottovalutate”.

Il portavoce del Comitato fa riferimento soprattutto alla situazione immediatamente esterna alle mura del giardino, che definisce “la Foresta Pluviale del Rione Porta Mosa”: erbacce di ogni tipo ricoprono abbondantemente mura, marciapiedi circostanti e tutto il resto, rendendo il contesto decisamente degradato.

“Qui si omette la dignità di un intero quartiere” incalza Francioni. “Abbandono e degrado totale! Ora ci si aspetta che sia il sindaco, ad onorare l’impegno di “recarsi sul posto”, per constatare il problema evidenziato, ed ascoltare i residenti al riguardo delle famose scelte relativamente alla destinazione commerciale dell’area verde “Campetto”, che la giunta intende destinare ad eventi di ogni tipo”. Cosa che dai residenti è stata già in passato contestata.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata