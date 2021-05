La Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona ha assegnato i primi stanziamenti del Fondo Povertà a tre progetti presentati da Federazione Oratori Cremonesi, Circolo Acli di Cornaleto e Società di S. Vincenzo de’ Paoli – Consiglio Centrale di Cremona, impiegando complessivamente 67.800 euro che – con modalità differenti – andranno a sostenere percorsi tesi ad arginare forme di povertà aggravate o sorte in seguito alla pandemia.

I progetti sono già stati validati dal Comitato di gestione e approvati dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, mentre nei prossimi giorni dovrebbero essere approvati altri progetti che dovrebbero interessare l’intero territorio provinciale. “Rinnoviamo l’appello a donare, anche piccole somme, al Fondo Povertà per continuare a finanziare progetti di questo tipo, perché in prospettiva i problemi anche legati alla crisi economica saranno molti e complessi per l’intera comunità della provincia di Cremona – spiegano il proboviro Renzo Rebecchi e il presidente Cesare Macconi -. Tutti possono accrescere la capacità del fondo attraverso donazioni: singoli cittadini, enti, associazioni, e imprese”.

COME DONARE – Per effettuare le donazioni da destinare al Fondo Povertà: Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona Onlus – Credito Padano – Banca di Credito Cooperativo – Via Giordano, 109 – Cremona (CR) – IBAN IT48 L084 5411 4000 0000 0086 184.

