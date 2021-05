A Cremona il pronto soccorso per animali non c’è. Negli anni si è parlato tanto di questo problema, e se c’è stato un lumicino di speranza che qualcosa potesse cambiare, si è presto spento. Nel 2021 a Cremona i proprietari di cani o gatti che hanno un’emergenza notturna devono per forza spostarsi fuori città. E’ successo anche a Claudia, costretta a prendere la macchina e a correre a Piacenza per far curare il suo Spillo.

“E’ impensabile che in una città come Cremona non ci sia almeno un veterinario di turno la sera”, si è sfogata Claudia. “Possibile si debba andare fino a Piacenza o a Crema?. E’ uno scandalo. In città ci sono tantissimi veterinari, mi chiedo come mai non si facciano dei turni di reperibilità anche la notte. Si dice che sia un servizio non sostenibile da un punto di vista economico, ma devo dire che è una cosa assurda”.

Claudia è la proprietaria di Spillo, che giovedì sera non è stato bene. “Non muoveva le zampe, sembrava fossero paralizzate, mi sono spaventata molto”, ha raccontato. “Ora il mio cane sta bene. A Piacenza sono stati bravi. Aveva una gastroenterite con coliche forti. Per fortuna è stato curato al meglio”.

Claudia, una volta accortasi che Spillo non stava bene, ha preso il telefono e ha iniziato a chiamare. “Avrò fatto almeno dieci telefonate. Ero talmente disperata che se me lo chiede non riesco neanche a dirle chi ho chiamato. Ho trovato dei numeri di veterinari e ho provato. Ho chiesto aiuto sui social e mi hanno inviato tantissimi nominativi e numeri. Ho chiamato e chiamato. Risultato: cellulari spenti, telefoni fissi che squillavano a vuoto e nessuno disponibile.

Qualcuno mi ha scritto il numero e l’indirizzo della clinica veterinaria di Piacenza aperta anche di notte, e così ho preso la macchina, ho caricato il mio cane e sono partita. E’ andata bene, ma non è possibile che nella propria città non ci sia un servizio così importante. Ho saputo poi che sul sito dell’Ordine dei veterinari della provincia di Cremona è indicato un numero per il servizio di reperibilità festiva. Ma non tutti lo sanno. Quel numero dovrebbero diffonderlo anche nei vari ambulatori. E poi comunque il servizio è attivo dalle 8 alle 20. E gli animali che stanno male fuori orario?”.

Sara Pizzorni

