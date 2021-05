Nonostante le limitazioni imposte dalle norme anti-Covid, anche un equipaggio cremonese ha preso parte, nella giornata di oggi, domenica 23 maggio, alla tradizionale Vogalonga a Venezia, che quest’anno festeggia i 1600 anni dalla propria fondazione.

Si tratta, in ogni caso, di un successo. Se nel 2019 avevano partecipato circa 2mila impbarcazioni e nel 2020 l’evento era saltata a causa dell’emergenza sanitaria, quest’anno sono state 200 le barche a partecipare alla regata non competitiva.

Tra loro, come detto, anche una caorlina cremonese, della Baldesio. Capitanati da Giuseppe Bozzetti, sono partiti anche Fulvio Ghisolfi (poppiere), Renzo Tenca , Francesco Amici, Silvia Locatelli ,Edo Casadei e Alberto Vacchelli.

Il percorso è stato ridotto a 20 chilometri, per limitare al minimo l’interdizione alla navigazione dei mezzi pubblici e possibili assembramenti di pubblico. La partenza, come di consueto, è avvenuta alle questa mattina alle 9.00 dal Bacino di San Marco, mentre l’arrivo è stato al Ponte dell’Arsenale dopo il passaggio in Rio delle Galeazze.

© Riproduzione riservata