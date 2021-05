Incidente, oggi pomeriggio poco dopo le 15,30, in via Zaist, direzione Mantova. Un Suv nero che percorreva la corsia di destra ha urtato contro un veicolo fermo che lo precedeva. A causa dell’impatto violento, il mezzo ha ruotato di 90 gradi, colpendo un terzo veicolo. Ingenti i danni ai mezzi e gravi disagi alla circolazione, con lunghe code fino alla via Boschetto. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto due auto del pronto intervento della polizia locale per i rilievi.

© Riproduzione riservata