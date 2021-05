L’inaugurazione della nuova sede universitaria della Cattolica di Cremona, il campus di Santa Monica, ha visto la partecipazione anche del mondo del clero, a partire da don Maurizio Compiani, incaricaro diocesano della pastorale universitaria nonché assistente spirituale della sede. “La visita del presidente Mattarella va ad alimentare il clima di speranza e attesa che si è acceso con l’apertura di questa nuova sede” ha detto. “Un luogo che è bello da vedere, ma in cui è soprattutto bello essere. E questo nuovo inizio è un segno di incoraggiamento per gli sforzi che si stanno facendo, per rilanciare a livello universitario le potenzialità e la ellezza di questi posti”.

Presente anche don Paolo Arienti, che ha rimarcato come una giornata come questa sia “importante per ridare voce e parole al periodo tragico che abbiamo vissuto, ma anche per darne a quello che vivremo, per guardare avanti. E credo che questo contesto sia la cornice più adatta per volgere lo sguardo verso il futuro”. LaBos

