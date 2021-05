Incendio, nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 maggio, in via Piero Ferraroni, vicino all’officina Visa Car di via Delle Vigne, sulla Paullese. Le fiamme si sono sprigionate dalla cabina elettrica della clinica veterinaria Vezzoni. Il fuoco ha creato un’alta colonna di fumo che nella notte era visibile a 500 metri di distanza. Ad avvisare i vigili del fuoco, accorsi sul posto con due mezzi, sono stati gli uomini della vigilanza notturna che, visto l’incendio, hanno lanciato l’allarme. In via Ferraroni sono intervenuti anche i carabinieri che hanno chiuso la strada con un nastro in attesa che i vigili del fuoco terminassero le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza. Le cause sono al vaglio.

Sara Pizzorni

