Sabato 29 e domenica 30 maggio, dalle ore 9 alle 12 e dalle 14:30 alle 19, si terrà una grande vendita di giocattoli vecchi e meno vecchi presso il mercatino solidale dell’usato Emmaus di Canove de’ Biazzi, frazione del Comune di Torre de’ Picenardi.

Per un regalo originale, per i collezionisti, per i nostalgici dei giochi della propria infanzia, è un evento da non perdere. Naturalmente nel mercatino si potranno trovare, come sempre, mobili, oggettistica, libri, dischi, quadri, ecc.

Per l’associazione “Amici di Emmaus Odv” i mercatini solidali dell’usato sono l’unica fonte di entrate e permettono il mantenimento della Comunità di accoglienza di Canove, che accoglie in questo momento 13 persone, e il contributo ad azioni di solidarietà in Italia e nel mondo.

Domenica 30 maggio alle ore 11, sempre presso la Comunità Emmaus di Canove de’ Biazzi, si terrà la presentazione pubblica del bilancio sociale 2020. Per informazioni: 037594167 (dal martedì al sabato).

