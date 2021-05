Prosegue il percorso avviato dal Comune, in collaborazione con il gestore Linea Gestioni, per arrivare all’applicazione anche nella nostra città della tariffa puntuale per quanto concerne la raccolta differenziata. Un percorso fatto di incontri informativi e di ascolto in vista dell’avvio, dal 1° settembre 2021, della misurazione puntuale del secco, cioè da quando la frazione del secco indifferenziato dovrà essere conferita in appositi sacchi azzurri muniti di un apposito dispositivo denominato TAG.

In questi giorni è in corso la consegna delle lettere personalizzate destinate a tutte le utenze cittadine contenente le informazioni relative all’iniziativa e, in particolare, il modulo necessario per il ritiro della propria dotazione di sacchi.

Il recapito delle lettere sta avvenendo nell’ordine con cui, in ogni quartiere, verrà effettuata la distribuzione dei sacchi (come da tabella allegata). L’ultimazione della consegna delle lettere è prevista entro il 18 giugno 2021.

Unitamente ai sacchi – contenitori verrà consegnato un volantino informativo con la sintesi del progetto e delle regole di raccolta ed esposizione del secco. In particolare si precisa che l’utilizzo dei sacchi azzurri muniti di TAG, in distribuzione nei mesi di giugno e luglio nei punti individuati, sarà obbligatorio dal 1° settembre (non prima): tutte le utenze sono pertanto tenute a ritirare la propria dotazione. E’ possibile delegare altre persone al ritiro, compilando il form di delega presente nel modulo che è stato recapitato o è in corso di recapito per il ritiro dei sacchi.

Nulla cambierà per la raccolta differenziata delle altre frazioni (umido, carta, plastica, vetro, lattine, scarti vegetali). Anche i calendari delle raccolte non subiranno variazioni. L’unica variazione riguarda la modalità di raccolta del secco da effettuare attraverso i sacchi azzurri da esporre solo se pieni.

L’introduzione della tariffa puntuale avverrà non prima del 2023, una volta testato e assestato il sistema della misurazione che sarà avviato dal 1° settembre 2021.

scarica QUI i luoghi e le date di distribuzione dei sacchi

